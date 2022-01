Incidente mortale sull'arteria killer: è polemica A perdere la vita il 70enne Salvatore Merola

Il giorno dopo l'ennesimo schianto mortale si rialza la polemica sulla SS 166 al confine tra i comuni di Capaccio Paestum e Roccadaspide. Nell'incidente mortale di ieri ha perso la vita Salvatore Merola, residente in localita` Fonte del comune di Roccadaspide. E' morto in seguito ad uno scontro tra la sua auto, una Fiat Punto, e un furgone Ducati, in localita` Seude. L’auto del 70enne, ex ferroviere, ridotta ad un cumulo di lamiere. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, toccherà ai militari ricostruire l’esatta dinamica dello scontro mortale. Non si esclude che Merola possa aver avuto un malore alla guida che lo avrebbe portato a perdere il controllo dell'auto. Troppo spesso la Statale 166 è stata nel mirino per i tanti incidenti stradali che si sono verificati. Da tempo i residenti chiedono interventi di messa in sicurezza per l'arteria a doppio senso su un'unica carreggiata, dove spesso gli automobilisti procedono ad alta velocità.