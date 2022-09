Paura a San Valentino Torio: impressionante esplosione in un parcheggio Evacuate diverse famiglie. Le fiamme si stanno propagando, colonna di fumo nero per chilometri

Paura a San Valentino Torio per un'impressionante esplosione verificatasi nell'area parcheggio Canzanelli. Le lingue di fuoco si stanno propagando, travolgendo sul loro percorso capannoni e camion. Una densa nube di fumo nero si sta diffondendo per chilometri. E' visibile chiaramente anche da Nocera Inferiore, da Siano, da Mercato San Severino, da Terzigno e Cava de' Tirreni. Momenti di forte apprensione, il fumo potrebbe raggiungere infatti anche il vicino ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Diverse famiglie che vivono nella zona nei pressi dell'incendio sono state evacuate in via precauzionale. Per il momento non si registrerebbero feriti. Ingenti i danni.

Sul posto sono al lavoro per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco. Intervenute anche le forze dell'ordine. Si sta indagando per risalire all'origine dello spaventoso rogo. Il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese dalla sua pagina Facebook ha rivolto un appello alla popolazione: "Allontanantevi dalla zona dell' incendio di Via Curti a San Valentino Torio. Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall'area in oggetto. C'è preoccupazione anche per possibili contaminazioni per le coltivazioni.

"Un brutto incendio, stiamo lavorando tutti insieme - ha detto ancora il sindaco Strianese - sono coinvolti diversi tir, un momento davvero difficile, speriamo non sia rimasto coinvolto nessuno. Tutti i sindaci del territorio ci stanno dando una mano, bisogna aiutare poi tanti imprenditori coinvolti. E' importante però prima mettere in sicurezza la vita delle persone e la sicurezza della popolazione. Importante anche non recarsi sul posto per non intralciare le operazioni di soccorso e per non respirare i fumi pericolosi che si stanno diffondendo" conclude la fascia tricolore.