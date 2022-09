Maxi incendio di San Valentino Torio, non si esclude la pista dolosa Danni gravissimi, vigili del fuoco al lavoro da tutta la Campania per ore

Ci sono volute diverse ore di duro lavoro da parte dei caschi rossi - con il supporto delle squadre inviate da Napoli, Salerno e Avellino - per domare il maxi incendio che ha interessato il parcheggio "Canzanelli" di San Valentino Torio.

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore - che hanno avviato le indagini - non escludono la pista dolosa. Stando ad una prima ricostruzione, pare che le fiamme siano state innescate da una cisterna d'olio.

Lo scoppio del mezzo ha portato alla fuoriuscita del liquido che si è propagato rapidamente in tutta l'area, investendo anche i mezzi circostanti tra cui camion pesanti e capannoni. Al momento dell'incidente il parcheggio era pieno: è scattato un fuggi fuggi e per fortuna non si registrano feriti.

Ma i danni sono ingenti: una densa colonna di fumo è rimasta visibile per ore da tutto l'agro nocerino-sarnese ed anche oltre. I sindaci della zona hanno firmato ordinanze per invitare i cittadini a tenere porte e finestre chiuse.

Evacuate anche alcune famiglie residenti nell'area circostante l'incendio, così come disposto dal sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, che si è subito recato sul posto per rendersi conto della situazione.