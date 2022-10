Incendio a San Valentino, verifiche per appurare lo stato delle falde acquifere Prosegue l’indagine della magistratura sulla natura del rogo. Le parole del sindaco Strianese

Proseguono le indagini ambientali a San Valentino Torio dopo il grave incendio verificatosi in un parcheggio di mezzi pesanti. Sono in corso le verifiche da patte dell’Arpa Campania per scongiurare contaminazioni.

“Dalle informazioni che ci vengono fornite non sembrano emergere particolari problematiche, soprattutto in riferimento all’aria”, ha spiegato il primo cittadino e presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, che nel corso degli ultimi giorni ha informato i cittadini rispetto ai risultati dei campionamenti.

Sono ancora in corso anche delle verifiche per appurare lo stato delle falde acquifere. Controlli, in particolare, relativi ad un canale nei pressi della zona incendiatasi, che versa in una fognatura pubblica. “All’interno sono stati rilevati degli sversamenti di liquidi e acqua di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, miste ad olio. Si stanno quindi monitorando anche i fondali di questo canale, ma dalle interlocuzioni avute, indagini e posizioni ufficiali, non si determinano particolari problematiche”, ha spiegato il primo cittadino.

Sulla natura del rogo, invece, prosegue l’indagine della magistratura. “Una persona è stata denunciata e pare ci sia stato un furto all’interno del deposito giudiziario. Noi manteniamo ovviamente il massimo riserbo, facciamo in modo che la magistratura e le forze dell’ordine possono continuare a lavorare serenamente”, la conclusione della fascia tricolore.