Incendio a San Valentino Torio, Strianese: "Ore di terrore e angoscia" In coso i rilievi ArpaC. Il messaggio del sindaco: "Ingenti i danni"

Sono in corso i rilievi dell'Arpa Campania per il maxi incendio divampato nella mattinata di ieri nel parcheggio "Canzanelli", dove operano ditte di autotrasporti ed una custodia giudiziaria, generando una colonna di fumo nero altissima e densa oltre che fiamme alte e pericolose.

L' Arpa Campania sta effettuando tutti i rilievi ed i monitoraggi per verificare la salubrita' dell' area. Da una prima analisi dei tecnici del dipartimento di Salerno, si è rilevato che il materiale combusto sembra costituito da autocarri, pezzi meccanici dell’officina e olii lubrificanti.

E' stato anche attivato un campionatore per la determinazione di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e polveri sottili dispersi in atmosfera, affiancato da un campionatore ad alto volume per la determinazione di diossine e furani dispersi in atmosfera.

"Abbiamo vissuto ore di terrore e angoscia", lo ha detto il sindaco Michele Strianese al termine della giornata di ieri, solo dopo che i caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano "in quelle ore infernali", fornendo poi un aggiornamento ai cittadini.

"Per cause ancora da accertare, l' incendio si e' generato e propagato in poco tempo, interessando subito i tir, i camion, le auto percheggiate mei pressi del punto di innesco. Sono ingenti i danni materiali visto che si sono incendiati circa una ventina tra autoveicoli e tir.

Ma per fortuna non ci sono stati ne' feriti ne' morti, e questa e' la cosa piu' importante. Le operazioni di soccorso non sono state affatto semplici, ma ora la situazione e' sotto controllo e gia' da molte ore non ci sono ne' fiamme ne' fumo.

Esprimo la mia piena soliderieta' e vicinanza alle famiglie Canzanelli e Zuottolo, ed a tutte le altre ditte che hanno subito danni materiali a seguito di questo terribile incendio.

Voglio ringraziare davvero di cuore per la collaborazione immediatamente prestata e la presenza: l' Amministrazione Comunale di San Valentino Torio; Il Comandante Gennaro Corvino ed i Carabinieri della Stazione di San Valentino Torio, Il Comandante Giovanni De Caro e la Polizia Locale di San Valentino Torio; Le Guardie Ecozoofile di San Valentino Torio; il Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e la Polizia Locale di Sarno; il Sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco, la Protezione Civile Papa Charlie e la Polizia Locale di Pagani; Il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Nocera Inferiore; la Sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo e la Polizia Locale di San Marzano sul Sarno; la Sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara; I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore ed il Colonnello Comandante Di Gangi; la Guardia di Finanza; la Polizia di Stato; la Polizia Provinciale di Salerno ed il Comandante Domenico Ranesi; il Servizio Reperibilita' per la Viabilita' della Provincia di Salerno e della Societa' Partecipata della Provincia di Salerno Arechi Multiservice.

Ma soprattutto voglio ringraziare i Vigili del Fuoco di Salerno e la Comandante Provinciale dott.ssa D' Eliseo per il lavoro svolto e l' impegno profuso per domare questo terribile incendio", il messaggio del sindaco Strianese.