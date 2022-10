Fisciano, bimba di due anni cade dal terzo piano: è salva L'incidente è avvenuto intorno alle 10 in Corso San Vincenzo, indagini in corso dei carabinieri

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10, in Corso San Vincenzo a Fisciano. Per cause ancora in corso di accertamento una bambina di due anni è caduta da un balcone, al terzo piano di un palazzo. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Salerno dai sanitari del 118, la piccola - a seguito degli accertamenti effettuati - è stata dichiarata fuori pericolo. Da quanto si apprende, infatti, nell'impatto avrebbe riportato lesioni agli arti ed ematomi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto operativo di Salerno e dei militari della scientifica per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.