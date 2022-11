Bimba giù dalla finestra della sua casa di Fisciano: nessuna lesione agli organi Questa mattina in Tribunale l'interrogatorio di garanzia del padre, accusato di tentato omicidio

Migliorano le condizioni della bimba di due anni precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale vive a Fisciano. Un volo di circa 9 metri che le ha provocato escoriazioni e una frattura al braccio, ma miracolosamente nessuna lesione interna.

La caduta attutita da una rete metallica

La piccola - ricoverata al Santobono di Napoli - non è in pericolo di vita. Un vero e proprio miracolo, che ha impedito una terribile tragedia. Una rete metallica, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata provvidenziale nell'evitare un impatto diretto sull'asfalto, che sarebbe stato probabilmente fatale.

L'interrogatorio del papà

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino per capire cosa sia accaduto. La Procura di Nocera Inferiore ipotizza il tentato omicidio: secondo il pm Roberto Lenza, che coordina le indagini, il papà avrebbe gettato volontariamente la piccola fuori dalla finestra. Tesi, questa, contestata dalla difesa.

Questa mattina in tribunale è in programma l'interrogatorio di garanzia: da capire se l'uomo è in condizioni - e deciderà - di rispondere alle domande del giudice. Le sue parole potrebbero essere fondamentali per ricostruire quanto accaduto domenica a Fisciano.