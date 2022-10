Fisciano, bimba precipita dal balcone: il padre accusato di tentato omicidio La tragedia sfiorata nel Comune della Valle dell'Irno: la piccola è ricoverata al Santobono

E' ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli con una serie di escoriazioni e alcune fratture la piccola di due anni che ieri è precipitata dal balcone al terzo piano della sua abitazione di Corso San Vincenzo a Fisciano.

Il padre arrestato per tentato omicidio

Stando alla ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno subito effettuato gli accertamenti, sarebbe stato il padre - con un gesto inconsulto - a lanciare la bambina dal balcone. Una ricostruzione che è ancora al vaglio degli investigatori, che intanto hanno arrestato l'uomo. L'ipotesi di reato, nei suoi confronti, è di tentato omicidio. Al lavoro il sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore Roberto Lenza, che coordina le indagini.

«E' come se un angelo avesse attutito la caduta»

Incredulità e sconcerto nella comunità di Fisciano: una vicenda che ha lasciato tutti senza parole, che ora si dovrà chiarire. Tra i sanitari del 118 ed i medici che per primi hanno soccorso e visitato la piccola si trattiene a stento l'emozione. La bimba di due anni, infatti, è miracolosamente salva: ad attutire la caduta una rete metallica nell'area sottostante l'abitazione.

«E' come se un angelo l'avesse presa tra le sue braccia per non farla morire», la testimonianza con gli occhi lucidi di un medico. La piccola è stata trasferita immediatamente da Salerno all'ospedale Santobono di Napoli. Ha riportato diverse ferite ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Il sindaco: «Siamo sconvolti»

La comunità di Fisciano è sconvolta per l'accaduto. A farsi interprete dell'incredulità del comune della Valle dell'Irno è il sindaco, Vincenzo Sessa. «Una famiglia perbene, mai ci saremmo aspettati di raccontare un episodio del genere», le parole del primo cittadino.