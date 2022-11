Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte: lunedì l'autopsia di Rodolfo e Paola Dissequestrata la villetta di viale dei Biancospini nella quale si è consumata la tragedia

Si terrà lunedì l'autopsia sui corpi di Rodolfo Anastasio e Paola Larocca, le vittime dell'omicidio-suicidio avvenuto all'alba di mercoledì a San Mango Piemonte. Ad effettuare l'esame autoptico sarà il medico legale Gregorio Policastro, incaricato dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno. L'esame irripetibile servirà a cristallizzare le cause della morte dei coniugi, anche se la ricostruzione è apparsa sin dall'inizio chiarissima.

La tragica ricostruzione

Gli investigatori sono convinti che Anastasio avesse premeditato tutto. L'uomo, accecato dalla gelosia e incapace di accettare la separazione dalla moglie, dopo essersi introdotto nella villetta di viale dei Biancospini, ha colpito con almeno tre fendenti Paola Larocca che è deceduta pochi istanti dopo l'arrivo in ospedale. L'uomo, dopo essersi allontanto dall'abitazione, è stato trovato impiccato sul cavalcavia dell'A2, tra gli svincoli di Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte. Una doppia tragedia a cui hanno assistito i due figli della coppia, presenti in casa mercoledì mattina.

Dissequestrata la villetta di San Mango Piemonte

I carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile di Salerno sono riusciti a ricostruire in breve tempo la vicenda che agli investigatori è apparsa chiara sin dall'inizio. Non a caso è stata anche dissequestrata la villetta per consentire alla famiglia - dopo l'autopsia - di organizzare i funerali.