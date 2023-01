Tasso salvato nel Cilento dal NOETAA trasferito al Cras di Napoli per le cure L'episodio è accaduto nel comune di Roccadaspide

Un tasso, caduto da una scarpata, è stato salvato nelle scorse ore dal personale del NOETAA (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) di Capaccio Paestum nel comune di Roccadaspide. L'animale è stato trovato sul ciglio di una strada con il rischio di poter esser investito.

I soccorsi

Il Nucleo Operativo ha allertato il numero per le emergenze Regionale, la compagnia dei Carabinieri di Agropoli e l‘Asl Veterinaria (SA). L'animale è stato portato in ambulatorio per un prima valutazione, e poi trasferito stamattina al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Napoli. Fortunatamente non ha riportato gravi danni fisici, ma rimarrà in osservazione prima di poter essere liberato.