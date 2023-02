Banditi in azione a Roccadaspide mentre i proprietari cenano in casa La famiglia era a cena nella taverna al piano inferiore quando i malviventi hanno agito

Ladri in azione ieri sera a Roccadaspide. I malviventi sono entrati all’interno di un’abitazione, in via Gaetano Giuliani, mentre i proprietari stavano cenando. I ladri hanno portato via l’intera cassaforte, contenente oro e preziosi vari.

I fatti

La famiglia Nardi, vittima del furto, stava cenando in taverna, come spesso accade, quando ha udito dei rumori provenienti dal piano superiore. Inizialmente, non si sono preoccupati, nonostante anche il cane avesse abbaiato, perché l’abitazione è al centro del paese e spesso si sentono anche i rumori dall’esterno. Ma, stavolta, purtroppo non è andata così perché in casa, mentre la famiglia stava cenando, sono entrati i malviventi che hanno messo a soqquadro due camere da letto e portato via una cassaforte ed altri oggetti di valore.

La delusione

Ad accorgersene è stata la figlia, Raffaella, che successivamente, insieme ai genitori, ha allertato i carabinieri, che ora stanno indagando sul furto. «?Essere derubati in casa alle nove e mezza di sera di fronte alla caserma dei carabinieri vuol dire che ormai siamo allo sbaraglio» le parole espresse poi dalla giovane per manifestare tutta la sua delusione e preoccupazione per quanto accaduto.