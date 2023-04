Incidente nella notte a Roccadaspide: auto si ribalta, feriti due giovani La vettura si è prima schiantata contro un palo dell’elettricità e poi capovolta in strada

Grave incidente nella notte in località Fonte a Roccadaspide. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con a bordo due giovani è finita contro un palo dell'elettricità, per poi capovolgersi. I due ragazzi, una coppia di fidanzati, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Battipaglia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. A loro il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.