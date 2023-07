Pellezzano tira un sospiro di sollievo, Brenda Cuomo è stata ritrovata a Napoli La ragazza si era allontanata da casa venerdì, il sindaco Morra ringrazia le forze dell'ordine

Dopo tre giorni di angoscia, è stata ritrovata Brenda Cuomo, la 23enne di Pellezzano che era sparita nel nulla da venerdì pomeriggio. La giovane è stata rintracciata a Napoli, bordo della propria autovettura. Dopo la denuncia di allontanamento volontario presentata dalla madre, carabinieri e polizia hanno attivato servizi congiunti di ricerca che, dopo giorni di indagini, hanno dato esito positivo. Al momento non si conoscono i motivi dell'allontanamento. I carabinieri, dopo aver rintracciato Brenda, hanno provveduto ad informare i familiari.

Gioia è stata espressa anche dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra che ha seguito da vicino la vicenda insieme a tutta la comunità di Capriglia. "Abbiamo appena appreso che Brenda Cuomoè stata ritrovata", ha scritto in una nota la fascia tricolore. "La 23enne residente a Capriglia di Pellezzano, che venerdì scorso aveva fatto perdere le sue tracce, si trovava a Napoli. Non si conoscono ancora i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi, ma per la famiglia e l’intera comunità di Capriglia un sospiro di sollievo dopo la notizia del suo ritrovamento. Ringrazio la Polizia Municipale, la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e quanti si sono impegnati nelle operazioni di ricerca di Brenda che fortunatamente si sono concluse in modo positivo", le parole del primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra.