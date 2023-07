Addio a Francesca, è il giorno del dolore: Sassano e Sant'Arsenio a lutto Questa mattina i funerali della giovane 27enne, incinta al nono mese, morta in un incidente stradale

Rabbia e dolore. Sono queste le emozioni che accomunano le comunità di Sassano e Sant'Arsenio, unite, oggi, nel giorno più triste, per l'ultimo saluto a Francesca Calandriello, la giovane 27enne, incinta al nono mese e morta in un incidente stradale insieme alla bimba che aveva in grembo, la piccola Vittoria.

È il giorno del lutto cittadino e delle lacrime. Il giorno più brutto. Questa mattina, alle 10, una folla commossa si è radunata presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria di Varco Notar Ercole a Sassano ed ha accompagnato la giovane mamma per l'ultimo viaggio.

In occasione dei funerali il Comune di Sassano, così come quello di Sant’Arsenio, dove la ragazza abitava insieme al marito Antonio, hanno proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto per il momento di dolore vissuto dai familiari di Francesca. Un destino atroce, un dolore insopportabile.

L'autopsia

La salma della giovane è tornata a casa dopo esser stata sottoposta ad esame autoptico presso l’ospedale Ruggi di Salerno dove era stata trasportata dopo il sinistro. La giovane è spirata durante il tragitto, così come la bambina che portava in grembo. Ieri sera nel Comune di Sassano si è svolta una fiaccolata, un momento di preghiera, in memoria di Francesca e della sua piccola Vittoria.