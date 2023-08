Tragedia nel mare di Cetara, riprese all'alba le ricerche del giovane scomparso Lo chef di 29 anni finito negli abissi dopo l'impatto con l'elica del natante noleggiato con amici

Sono riprese all'alba le ricerche di M.C., il 29enne scomparso ieri pomeriggio nel mare di Cetara durante una gita in barca con alcuni amici.

Al lavoro le motovedette ed i gommoni della Capitaneria di Porto di Salerno, supportati nelle ricerche anche dai mezzi navali e aerei di Guardia di Finanza e Polizia.

Stando a quanto raccontato dai due amici che erano con lui sul natante fittato a Salerno, potrebbe esserci stata una brusca virata dietro la caduta accidentale in mare del 29enne. L'amico al timone, nel tentativo di recuperarlo, avrebbe fatto "macchina indietro", colpendolo con l'elica. Ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori e della procura di Salerno.

Attesi, in queste ore, anche i risultati dei test tossicologici. Al momento, però, la priorità è recuperare il corpo del 29enne di Salerno.

Formalmente il 29enne risulta disperso, ma le speranze di ritrovarlo vivo sono ridotte al lumicino: gli amici hanno raccontato di averlo visto sprofondare negli abissi dopo l'impatto con l'elica.

I soccorsi

In azione, oltre all'elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Salerno con sommozzatori a bordo e i sommozzatori del nucleo regionale vigili del fuoco Napoli, anche il soccorso alpino e speleologico della Campania con il supporto di un robot ROV, per perlustrare fondali in profondità e l'assistenza fornita da un battello del Comando Vigili del Fuoco Salerno.