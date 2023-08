Disperso nel mare di Cetara, ancora senza esito le ricerche del 29enne Non solo i sommozzatori: utilizzato anche un robot per scandagliare i profondi fondali

Un'altra giornata trascorsa senza esito: proseguono le ricerche del 29enne che lunedì pomeriggio è rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto al largo di Cetara.

Una gita fuoriporta con due amici, poi la caduta accidentale in acqua e l'impatto con l'elica del natante preso a noleggio a Salerno. Secondo la testimonianza dei due amici che erano in barca con il 29enne, il giovane - chef in una struttura di Salerno - si è inabissato.

La task force composta da Capitaneria di porto, Polizia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco sta scandagliando un ampio tratto di mare alla ricerca del 29enne, purtroppo finora senza esito.

In azione, oltre ai sommozzatori, anche il robot Rov dei Vigili del fuoco, che viene utilizzato per la perlustrazione dei fondali profondi.