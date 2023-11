Apprensione a Padula per un uomo scomparso: l'auto ritrovata vicino a un canale Si tratta di un allevatore di cavalli, 40enne. Ricerche in corso

Sono ore di apprensione a Padula dove da due giorni non si hanno più notizie di un uomo, di 40 anni, allevatore di cavalli. Dell'uomo si sono perse le tracce da martedì sera, quando non è rientrtato in casa. A far scattare l'allarme i familiari che hanno subito avvertito le forze dell'ordine.

Nel corso delle ricerche, l'auto del 40enne è stata rinvenuta in prossimità di un canale in una zona rurale della frazione Scalo. Impegnati nelle ricerche, tra gli altri, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Sul posto del ritrovamento sono giunti anche i carabinieri della scientifica che hanno effettuato specifici rilievi a bordo dell'auto dell'uomo.