Tragedia nel Salernitano: 63enne muore in un pozzo per salvare il suo cane Indagini in corso da parte dei carabinieri

Tragedia a Roccadaspide dove un 63enne ha perso la vita in un pozzo, nel tentativo di recuperare il suo cane. Il fatto è avvenuto in località Massano. L’uomo era uscito in mattinata per una battuta di caccia, insieme al suo cane che ad un tratto si è allontanato ed è finito in un pozzo profondo 8 metri. Il 63enne, dopo aver intuito quanto accaduto, ha provato a recuperarlo, calandosi nel pozzo. Il tentativo però si è rivelato fatale per l’uomo che è precipitato nell’acqua gelida, perdendo la vita insieme al suo cane. Al momento non è chiaro se il decesso sia avvenuto per annegamento o ipotermia. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.