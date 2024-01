Tragedia ad Agropoli: uccide la moglie e poi si suicida Ad allertare il 112 i vicini che hanno sentito urlare nell'appartamento

Tragedia ad Agropoli in un appartamento in via Donizetti. Si tratterebbe di un omicidio suicidio. Coinvolti due coniugi trovati senza vita dalle forze dell'ordine.

I dettagli

Il dramma si è consumato questa mattina. A dare l'allarme chiamando il 112 i vicini di casa della coppia che hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento. Al culmine di un violento litigio l' uomo avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, diretti dal capitano Giuseppe Colella e i carabinieri del Ris di Salerno. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica della tragedia.