Strage familiare ad Agropoli: resta orfana la figlia di appena 13 anni La tragedia familiare di via Donizetti: per i carabinieri si è trattato di omicidio-suicidio

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di omicidio-suicidio. Questa la pista seguita dai carabinieri della compagnia cittadina e dalla Procura di Vallo della Lucania, che coordina le indagini sulla tragedia familiare consumata in mattinata in via Donizetti ad Agropoli.

E' stata la madre della donna trovata morta in casa ad allertare i soccorsi, dopo aver trovato i corpi senza vita del 62enne e della moglie 44enne. In corso gli accertamenti medico-legali.

Su entrambi i corpi sono stati trovati segni di armi da taglio: l'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia accoltellato la moglie per poi togliersi la vita con la stessa arma.

La coppia aveva una figlia di 13 anni, che ora si è ritrovata orfana di entrambi i genitori.