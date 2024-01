Coniugi morti ad Agropoli, l'autopsia: Annalisa colpita con dieci coltellate Gli accertamenti medico-legali: per Vincenzo, invece, sarebbe stato fatale un fendente alla nuca

Emergono i primi dettagli dalle autopsie effettuate presso l'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania sui corpi di Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli. Il medico legale Adamo Maiese - incaricato dalla Procura di Vallo della Lucania - ha eseguito gli accertamenti sui coniugi di Agropoli trovati morti nella loro abitazione di via Donizetti.

L'autopsia confermerebbe la tesi che marito e moglie siano stati protagonisti di una colluttazione: entrambi, infatti, presentano ferite da armi da taglio compatibili con questa dinamica.

Una decina le coltellate inferte sul corpo di Annalisa: fatale il fendente alla gola. Anche il marito riporta ferite sul corpo: ad ucciderlo, con ogni probabilità, un profondo taglio tra gola e nuca.

Gli accertamenti (durati diverse ore) non hanno sciolto definitivamente i dubbi degli investigatori: non è da escludere, infatti, che la donna abbia potuto ferire mortalmente il marito in un estremo tentativo di difesa.