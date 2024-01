Omicidio-suicidio di Agropoli, il sindaco: "Siamo sgomenti, vicini ai familiari" " Ora solo rispetto e silenzio per questo dolore che ferisce l'intera Comunità"

Il sindaco della città di Agropoli Roberto Mutalipassi ha commentato il tragico delitto consumatosi nella sua città questa mattina. A perdere la vita una 43enne, uccisa a coltellate dal marito 63enne che poi si è suicidato.

"La tragica notizia - ha detto il primo cittadino - ci ha lasciati sgomenti. In questi momenti è difficile trovare le parole. Quale Sindaco della Città di Agropoli, a nome dell’intera Amministrazione e dei cittadini, sono vicino ai familiari per questa immane tragedia che li ha colpiti. Ora solo rispetto e silenzio per questo dolore che ferisce l'intera Comunità".