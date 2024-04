Nocera Superiore, 41enne morto in un terreno agricolo: la verità dall'autopsia Il sindaco Cuofano: "Giovane volenteroso, di sani valori, lavoratore serio. Vicini alla famiglia"

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Luigi Lambiase, il 41enne nocerino che ha perso la vita sabato pomeriggio in un terreno agricolo di Nocera Superiore. Non è chiaro, infatti, se il decesso sia stato provocato da un malore fulminante a seguito del quale si è ribaltato il trattore che l'uomo stava utilizzando o se si sia trattato di un tragico incidente. I carabinieri hanno trovato il 41enne sotto al trattore ma, vista la conformazione del terreno, non escludono che il mezzo si sia ribaltato a seguito di un malore. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma che nelle prossime ore dovrà essere sottoposta ad autopsia. Intanto, nel giorno di Pasqua, il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza alla famiglia del giovane operaio. "In un giorno di gioia, pace e serenità per la Santa Pasqua siamo tutti profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Luigi: giovane volenteroso, di sani valori, lavoratore serio. Alla sua famiglia va il cordoglio e l’abbraccio della comunità di Nocera Superiore", le parole del primo cittadino.