Incidente mortale a Salerno, Filt Cgil: "La sicurezza è una priorità" "Adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini"

"La Segreteria Provinciale FILT CGIL di Salerno esprime profonda preoccupazione per l'incidente avvenuto questa mattina in via Fra Generoso. Questo episodio sottolinea l'urgenza di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini.



La FILT CGIL Salerno ritiene che sia indispensabile un intervento immediato per migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e nelle infrastrutture viarie. È imperativo che tutte le parti coinvolte collaborino per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.



Continueremo a monitorare da vicino la situazione e a collaborare con le istituzioni e le parti sociali per garantire che le misure di sicurezza siano adeguatamente implementate e rispettate" a dirlo il segretaio generale della Filt Cgil Salerno Gerardo Arpino e il segretario provinciale Antonello Guerrazzi.