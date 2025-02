Salerno, camion perde carico e colpisce ciclisti: un morto e un ferito grave La tragedia è avvenuta in via Fra Generoso

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Salerno, in via Fra Generoso, all'incrocio della strada che conduce al Castello Arechi. Ad avere la peggio è stato un ciclista 49enne nativo di Caserta, colpito da una balla di rifiuti che si è staccata da un camion che procedeva nella corsia opposta.

Immediato l'arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Municipale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei feriti non c'è stato nulla da fare.

Il carico ha colpito anche un altro ciclista, gravemente ferito e trasportato d'urgenza al "Ruggi" di Salerno. Gli agenti della Polizia Locale di Salerno che, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, stanno effettuando tutti i rilievi e gestendo la viabilità. Al momento, infatti, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Si attende l'arrivo del pm di turno della Procura di Salerno che coordina le indagini.