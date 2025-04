Morte Carmela Quaranta: sopralluogo dei Ris, si cercano tracce di Dna Sul collo della 42enne segni compatibili con lo strangolamento

Sono tornati i carabinieri del Ris per altri rilievi in casa di Carmela Quaranta, in via Trieste, a Mercato San Severino. Nuovo sopralluogo in corso da questa mattina. La 42enne è stata trovata morta nel suo appartamento la sera di Pasqua. A dare l'allarme un'amica. Sulla vicenda indaga la procura di Nocera Inferiore.

I dettagli

A insospettire gli inquirenti era stata la scomparsa del cellulare della 42enne dall'abitazione. I lividi trovati sul collo della donna sono risultati poi compatibili con lo strangolamento. Sulla salma è stata effettuata l'autopsia. L'ipotesi è quella di omicidio volontario, indagato il compagno 56enne di Carmela Quaranta. La 42enne era separata e viveva lui da circa un anno, aveva due figlie. Pare che i rapporti però negli ultimi tempi si fossero raffreddati.

Le indagini

Si cercano tracce biologiche in casa che possano accertare la presenza di altre persone al momento della morte o nelle ore precedenti. Cambiato lo scenario investigativo. In un primo momento si era pensato ad una morte per cause naturali.