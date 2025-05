Salerno, schianto auto-scooter a Lungomare Marconi: perde la vita un 78enne L'incidente si era verificato giovedì, l'anziano è deceduto al Ruggi dopo due giorni

Non ce l’ha fatta il 78enne che giovedì pomeriggio era rimasto coinvolto in un grave incidente a Lungomare Marconi, a Salerno. L’uomo, dopo due giorni di ricovero nell’ospedale “Ruggi”, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

L’anziano era in sella ad un motociclo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto era stato particolarmente violento, al punto che il motorino era rimasto incastrato sotto la vettura. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano estratto il ferito, consentendo i soccorsi ed il trasferimento in ospedale. Le condizioni dell’uomo, però, erano apparse sin da subito molto gravi. Dopo due giorni di ricovero il quadro clinico è precipitato, provocando il decesso.

Sul tragico incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Salerno, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia. Purtroppo non è la prima volta che in quel tratto di città si verificano tragedie. Nonostante gli interventi adottati dal Comune, la situazione resta molto critica, come purtroppo confermano i numerosi incidenti che continuano a verificarsi a Lungomare Marconi.

Il decesso del 78enne, tra l'altro, è arrivato in una giornata funestata da altri due gravi incidenti: a Campagna, sull'autostrada A2, ha perso la vita in moto un 26enne di Battipaglia; a Salerno in via Wenner, invece, è rimasto gravemente ferito un 60enne.