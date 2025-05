Ancora strade di sangue nel Salernitano: perde la vita centauro 50enne Ennesima tragedia sull'autostrada A2 del Mediterraneo

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno dove, nelle scorse ore, ha perso la vita un centauro 50enne. L'uomo, residente in Basilicata ma di origini calabresi, è caduto dalla moto nei pressi dello svincolo di Contursi Terme, sull'autostrada A2 del Mediterraneo. L'impatto è stato violentissimo.

Trasportato in codice rosso nell'ospedale di Oliveto Citra, era stato ricoverato in prognosi riservata. Ma nelle ore successive il suo quadro clinico è peggiorato, provocandone la morte. Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, anche se i primi elementi raccolti lascerebbero ipotizzare che si sia trattato di un incidente autonomo.

È la seconda tragedia che si verifica sull'A2 nel giro di pochi giorni: sabato a Campagna aveva perso la vita il 28enne Luigi Savo, originario di Battipaglia. Anche in quel caso il centauro aveva perso il controllo della moto, schiantandosi sull'asfalto e perdendo la vita per le gravi ferite riportate.