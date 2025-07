Incendio a San Valentino Torio, il sindaco: "Chiudete porte e finestre" Il rogo è divampato in via Provinciale Sarno-Nocera

Fiamme al confine tra Nocera Inferiore e San Valentino Torio. A a lanciare l'allarme è stato il sindaco Michele Strianese che, attraverso i social, ha reso noto che è in corso "un incendio in via Provinciale Sarno-Nocera". "Si ordina di chiudere porte e finestre nel raggio di un chilometro dall'incendio e non sostare all'aperto nell'area interessata", l'appello rivolto alla cittadinanza dal primo cittadino di San Valentino Torio.