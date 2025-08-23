Femminicidio nel salernitano: donna uccisa dall'ex fidanzato Sul posto i carabinieri

Femminicidio nel salernitano, a Montecorvino Rovella. Una donna di 47 anni è stata uccisa dal suo ex fidanzato, strangolata alla fine di un violento litigio. L'uomo sarebbe poi fuggito via. Ricerche in corso da parte di carabinieri e protezione civile in una zona boschiva.

I dettagli

A trovare il cadavere sono stati i carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella. Il corpo è stato trovato riverso sul pavimento. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. "Non riusciamo a entrare in contatto con la coppia", e così si sono rivolti ai militari dell'Arma.

IN AGGIORNAMENTO