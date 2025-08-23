Femminicidio di Montecorvino, il sindaco: la nostra comunità non dimenticherà "La vita della nostra Tina spezzata in modo crudele"

La comunità di Montecorvino Rovella è sconvolta dalla morte della 47enne Tina Sgambino. Il sindaco che ha chiarito di voler istituire il lutto cittadino nel giorno del funerale della donna ha lasciato sui social un messaggio di cordoglio e ricordo.

Il messaggio

"Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all’interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro.

Non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. In questo momento il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l’ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà".