Strangolata in casa, il padre di Tina: "Lei lo aveva cacciato di casa" "Lui non lavorava, si presentava a casa e faceva i comodi suoi"

Quando i carabinieri lo hanno fermato lui non avrebbe opposto resistenza e si sarebbe fatto ammanettare. Il 36enne Christian Persico si era reso irreperibile dal ritrovamento del cadavere della sua ex compagna, la 47enne Tina Sgarbini.

I dettagli

Secondo il padre della donna, sentito al microfono del tg1, lei lo avrebbe cacciato fuori di casa perchè il 36enne, operaio edile, non lavorava. " Si presentava a casa e faceva i comodi suoi e mia figlia lo ha cacciato, purtoppo non si può tenere una persona che non serve in casa".

I carabinieri e le altre forze di polizia lo avevano cercato per ore, anche con gli elicotteri, alla fine, intorno alle 20, lo hanno rintracciato. La 47enne lascia tre figli avuti da una precedente relazione, al momento del delitto non erano in casa.

La storia tra i due pare fosse in un periodo di alti e bassi. Il 36enne, al termine di una violenta lite l'avrebbe strangolata.

