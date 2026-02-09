Due incidenti a poca distanza, un morto e tre feriti sull'autostrada A2 Tragico bilancio per due sinistri avvenuti in mattinata

Un morto e tre feriti: è il pesante bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in mattinata sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio di Padula.

In un primo impatto tra due vetture si sono registrati tre feriti: tra loro anche un bambino. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Attivato anche l'elisoccorso per trasportare il piccolo in ospedale.

Il sinistro ha provocato il blocco della circolazione: e proprio tra le auto ferme si è registrato il secondo tamponamento, questa volta mortale. Un'auto si è schiantata contro un mezzo pesante: alla guida un uomo originario della Basilicata, che non ha avuto scampo.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione autostradale, che ha subìto pesante ripercussioni per diverse ore. Sul posto i tecnici dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini.