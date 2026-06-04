Tragedia in campagna: donna di 88 anni trovata morta in un pozzo

Tragedia nel pomeriggio a Roccadaspide, nella parte meridionale della provincia di Salerno. Una donna di 88 anni è stata trovata morta in un pozzo: il cadavere si trovava in località "Serra" del comune cilentano.
La donna, stando ad una prima ricostruzione, soffriva di alcune patologie: inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. A far scattare l'allarme è stata la persona che l'assisteva nelle faccende domestiche.
Avviate le indagini, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto - non senza difficoltà - a recuperare il corpo dell'anziana signora. In azione anche un elicottero, dal momento che le operazioni erano particolarmente complesse.
La salma della vittima 88enne è stata sequestrata dalla Procura: inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.