San Valentino Torio, accusa un malore alla guida e finisce contro un cancello Il cordoglio del sindaco Strianese: "Vicini alla sua famiglia"

E' stato un tragico risveglio per la comunità di San Valentino Torio, scossa dalla morte di un suo concittadino, colto da un malore mentre era alla guida della sua auto. Il fatto è accaduto intorno alle 6.30 di questa mattina in via Vito Ruggiero. L'uomo, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro il cancello d'ingresso di un'abitazione. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Il sindaco Michele Strianese, attraverso i social, ha espresso la sua vicinanza e quella dell'intera amministrazione. "Che riposi in pace il nostro caro concittadino Antonio C., venuto a mancare improvvisamente questa mattina a seguito di un malore, mentre era alla guida della sua automobile. Il sindaco Michele Strianese e l'Amministrazione Comunale esprimono le più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia ed a quanti lo hanno amato in vita".

