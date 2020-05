Guarisce dal Covid: Filomena torna a casa "Resta solo un caso, siamo ad un passo dal contagio zero", la gioia del sindaco Michele Strianese

Ancora una nuova guarigionde dal Covid-19 a San Valentino Torio. E' tornata a casa Filomenta D'Albero, ricoverata da diverse settimane dopo aver contratto il virus. Ad annunciarlo il sindaco, nonchè presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

"Un'altra buona notizia per la nostra comunità. Siamo davvero felici per tutti i nostri concittadini e le rispettive famiglie che hanno vinto la battaglia contro il virus. Ora abbiamo un solo caso di contagio, ma gia' il primo tampone e' negativo. Vuol dire che siamo ad un passo dal contagi zero".

Il sindaco ha voluto ringraziare tutti i cittadini per la collaborazione ed ha invitato ancora al rispetto delle poche e semplici regole di comportamento: mascherina, distanza, niente assembramenti, continuo lavaggio delle mani.

"Prego i giovani e gli adolescenti di non stare troppo tempo in giro ed evitare assembramenti pericolosi per la nostra salute. L'Italia e la Campania sono ripartiti. Cerchiamo di andare avanti e non indietro. Occorre grande responsabilità". Ha concluso Strianese.