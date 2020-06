Bentornata a casa Samy, è andato tutto bene E' stata accolta così l'infermiera che ha lavorato in prima linea a Modena contro il coronavirus

"Bentornata a casa Samy, è andato tutto bene". E' stata accoltà così, tra la gioia della comunità di San Valentino Torio e gli amici e parenti, la giovane infermiere del comune salernitano che ha lavorato durante l'emergenza Covid-19, nel reparto malattie infettive del Policlinico di Modena.

Un momento di gioia e di festa per la comunità, un modo per dire grazie a quanti in questi mesi hanno combattutto negli ospedali per salvare vite. Anche il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha voluto dedicare un messaggio alla giovane: "Intendo omaggiare il ritorno a casa della nostra cara concittadina Samantha Squitieri che da 6 mesi ha lavorato notte e giorno come infermiera nel reparto malattie infettive del Policlinico di Modena, in prima fila contro il coronavirus. Finalmente è riuscita a tornare a casa, anche se solo per due giorni, perché martedì ritornera' al lavoro. Anche lei nel suo piccolo, ha portato lustro al nostro paese.

Ovviamente il mio plauso va sempre a tutti gli operatori sanitari, ai tanti giovani concittadini che, in questi difficili mesi, da medici o infermieri, hanno dato l' anima nei vari ospedali italiani per salvare vite umane e combattere la diffusione del covid 19".