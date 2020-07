Messa in sicurezza dei viadotti a San Valentino Torio L'avvio del cantiere è previsto fra il 13 e 14 luglio

Nei prossimi giorni la Provincia di Salerno consegna i “lavori urgenti per la messa in sicurezza di viadotti e muri di contenimento sulla SR 367/a ricadenti nel Comune di San Valentino Torio”.

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese e Sindaco di San Valentino Torio - ricade nel territorio di San Valentino Torio, esattamente mentre noi come Amministrazione comunale abbiamo fatto lavori di pertinenza comunale, sempre sulla ex SS 367, alla rotatoria uscita verso il nostro comune. Abbiamo provveduto all’illuminazione a led, al rifacimento del manto stradale e alla sostituzione di nuovi guardrail a norma.

Ora la Provincia inizia altri lavori di messa in sicurezza sulla SR 367a, con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. L’avvio del cantiere è previsto fra il 13 e 14 luglio e il termine per il 24 luglio. L’importo è di euro 23.645,10.

La Provincia di Salerno apre un altro cantiere. Proseguiamo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, si riparte, anche con lo scopo di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia va avanti e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità.”