Ospedale di Roccadaspide a rischio, la minoranza: "Ora risposte" La presa di posizione del gruppo "Direzione futura"

"Sono ormai diversi mesi che l’ospedale si trova in difficili situazioni legate alla carenza di personale. Finalmente l’amministrazione, che da anni si trova sul territorio, sembra attivarsi con la richiesta di un nuovo tavolo di incontro urgente. Speriamo che il tutto non si riduca ad una replica del recente tavolo istituzionale di sabato 17 aprile 2021, il cui esito negativo è oggi agli occhi di tutti; ci fu, infatti, a nostro avviso, solo l’assurda proposta del vicesindaco Auricchio di rimozione del direttore del nostro Dea". A Roccadaspide il tema sanitario anima il dibattito politico cittadino.

Il gruppo consiliare di minoranza "Direzione Futura", tramite la capogruppo Lorenza Mauro, interviene sulla vicenda: "Purtroppo la situazione è diventata urgente apparentemente solo ora che l’ortopedia è stata chiusa provvisoriamente per assenza di medici, dimenticando che ormai da tempo non solo l’ortopedia aveva un solo medico, ma anche la riabilitazione e comunque la maggior parte dei reparti ha una grave carenza di personale. Ci auguriamo che si realizzi quanto detto pochi giorni fa in campagna elettorale da Auricchio, che ribadiva la sua amicizia con il già citato direttore del nostro Dea e, a furor di popolo, sosteneva ci fosse un’intesa a livello istituzionale per avere nuovo personale. Il gruppo di minoranza "Direzione Futura" - si legge nella nota stampa - si augura che il sindaco Iuliano possa intraprendere ogni misura per risolvere il grave problema in cui verte ormai da tempo il nostro ospedale, risorsa importante e fondamentale per Roccadaspide e le aree interne. Il gruppo di minoranza è disposto ad ogni forma di collaborazione per il bene di tutti".