San Valentino Torio, via libera all'ampliamento del ponte sul fiume Sarno Ok al finanziamento per potenziare e mettere in sicurezza i collegamenti tra Agro e Vesuviano

La Provincia di Salerno ha finanziato l'ampliamento del ponte sul Fiume Sarno, tra San Valentino Torio e la provincia di Napoli. L'obiettivo è migliorare la viabilità e la sicurezza della SP 152 (Via Vetice) ed in particolare per favorire i flussi di traffico tra l'Agro nocerino sarnese e il basso Vesuviano.

Via libera all'ampliamento della carreggiata che collega i Comuni di Striano e Poggiomarino con San Valentino Torio e l'agro. La somma è stata prevista sull'annualità 2022 del programma triennale di manutenzione delle strade provinciali, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Dopo i sopralluoghi e le analisi effettuate dai tecnici della Provincia e dagli esperti dell'università di Salerno, sarà dettagliato l'importo. Al momento le somme accantonate ammontano già ad 1 milione di euro.

"L' amministrazione comunale di San Valentino Torio, in sinergia con la Provincia di Salerno, avviano dunque la procedura per migliorare i flussi economici, la viabilità, la sicurezza degli spostamenti tra due aree importanti della Campania - sottolinea il sindaco e presidente Michele Strianese -. Un altro intervento che si aspettava da decenni si realizzerà grazie al nostro impegno ed all'amore per la nostra terra. Dopo la riqualificazione e la messa in sicurezza di Via Vetice praticata sempre da questa amministrazione, inizia ufficialmente il procedimento per allargare il ponte, che coinvolgera' anche i Comuni di Poggiomarino, Striano e la città metropolitana di Napoli".