Padula in festa per i 101 anni di Gaetano Giordano E' l'uomo più anziano della comunità: l'omaggio e gli auguri dell'amministrazione

Un esempio di longevità per tutti. Padula in festa per Gaetano Giordano, che oggi ha compie 101 anni: stiamo parlando del cittadino più longevo del territorio comunale di Padula.

Per l’occasione la sindaca, Michela Cimino, ha omaggiato il concittadino con una pergamena per ricordare questo momento importante anche per tutta la comunità padulese.

"Compiere 101 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi ti sta accanto e con chi ti vuole bene", ha detto la sindaca Michela Cimino, durante la consegna della pergamena.