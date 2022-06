Ponte sul fiume Tanagro: approvato in linea tecnica il progetto di rifacimento L’intervento per un importo complessivo di circa 1,5 milioni di euro

E' stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Rifacimento del ponte sul fiume Tanagro lungo la SP 51”, ricadente nel comune di Padula, per un importo complessivo di euro 1.489.189,27, fondi provinciali interamente messi a disposizione a seguito di finanziamenti del MIT.

“L’approvazione tecnica del progetto - dichiara il Presidente Michele Strianese – ci permette ora di sottoporre lo stesso agli Enti preposti per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta richiesti per legge per l’approvazione dell’opera previa variazione degli strumenti urbanistici. All’acquisizione dei prescritti pareri e nulla-osta, quindi, potremo procedere all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità.

L’intervento in questione si era reso necessario, a seguito di verifiche accurate dei ponti esistenti, coordinate del settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Nella fattispecie era stato riscontrato un evidente pregiudizio per la pubblica incolumità per cui era stata prevista la demolizione dell’opera esistente e la ricostruzione del nuovo ponte di luce pari a 40 m circa sul fiume Tanagro sulla SP 51.

La Provincia di Salerno quindi, destinando subito al progetto i finanziamenti ricevuti, sta proseguendo in maniera spedita su tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento a tutela di una viabilità sicura e al fine di ripristinare al più presto la piena funzionalità dell’arteria stradale e la vivibilità dei comuni interessati.”