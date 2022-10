Lutto a Roccadaspide, muore a 48 anni direttore sanitario dell'ospedale Il cordoglio del sindaco

Lutto a Roccadaspide per la morte a soli 48 anni del dottor Michele Carratù, direttore sanitario dell'ospedale. Cordoglio dal sindaco Gabriele Iuliano: “Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Roccadaspide per la prematura scomparsa del caro dott. Michele Carratù. Un dirigente medico attento, premuroso e sempre disponibile, con un senso di umanità veramente raro. Una persona per bene che ci lascia purtroppo improvvisamente e che ci mancherà da tutti i punti di vista.

Ai familiari tutti la profonda e sentita vicinanza di tutta la Città di Roccadaspide per l’immenso dolore che li ha colpiti”. Si unisce al dolore del primo cittadino anche il vicesindaco, Girolamo Auricchio: “Solo pochi giorni fa avevo sentito il dottore Carratù a cui mi legava un sentimento di stima e di affetto sincero, sapere della sua scomparsa mi rattrista. Abbiamo perso una persona dall’animo gentile e un medico validissimo, la sua professionalità ha rappresentato un valore aggiunto per l’ospedale di Roccadaspide”.