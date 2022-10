Sporcizia e deiezioni canine abbandonate in strada a Petina: la segnalazione Il responsabile locale della guardia agroforestale scrive all'Asl: "Problema di igiene pubblico"

Degrado a Petina. Arriva dalla delegazione locale della guardia agroforestale italiana una segnalazione in merito a sporcizia e deiezioni canine abbandonate in strada. Il responsabile locale del gruppo, Carmine Gentile, ha denunciato alla direzione Asl del distretto di Sala Consilina un "problema di igiene pubblico", sottolineando continue e numerose lamentele da parte dei cittadini.

Le segnalazioni dei cittadini

Stando a quanto si apprende, diversi residenti hanno criticato le condizioni in cui versano alcuni luoghi della città, in particolare i giardini del centro storico, via Centrale, via Cavour ed anche il parco giochi dei bambini. Un malcontento generale evidenziato anche da alcuni post e messaggi via social.

Chiesto un intervento

“Si evidenza un problema di igiene pubblica con defecazione canina e alcune buste di immondizia, lì da diverso tempo”, scrive il responsabile della guardia agroforestale chiedendo, come da prassi, un intervento mirato a tutela del decoro cittadino.