Bando per le aree interne: un milione di euro per il Cilento Il bando rappresenta un’opportunità concreta per il settore dell’accoglienza e della promozione

di Antonio Vuolo

Un milione di euro per imprese, già attive o da costituire, dei 29 Comuni dell’Area Cilento Interno nel settore dell'accoglienza e della promozione. L’Ufficio Strategia d’Area Cilento Interno ha programmato incontri di animazione.