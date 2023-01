Zia Peppina compie 103 anni: festa in Cilento per la centenaria Giuseppa Salese è nata il 3 gennaio del 1920 ad Albanella

Ancora un compleanno da record in Cilento. Ieri ha compiuto ben 103 anni la signora Giuseppa Salese, nata il 3 gennaio del 1920 ad Albanella. Zia Peppina, così è conosciuta, ha tagliato il traguardo, dei 103 anni.

In festa tre comunità

In festa le comunità di Albanella, Capaccio Paestum, dove ha vissuto per circa 50 anni e Roccadaspide, dove risiede da circa un anno. I familiari e i conoscenti parlano di zia Peppina come di una signora benvoluta e amata, una gran lavoratrice che si è sempre prodigata per aiutare gli altri. Ora ha dei problemi motori, dovuti all'età, ed è assistita dalla nipote.