Disinnesco ordigno bellico a Battipaglia: stop ai treni il 1 ottobre Sospensione temporanea del servizio ferroviario dalle 8 alle 20. Partono gli autobus sostitutivi

Il giorno del disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto in via Turco, nei pressi della linea ferroviaria, a Battipaglia, si avvicina sempre di più. La data scelta è quella del 1 ottobre.

Il comune di Battipaglia, quale autorità comunale di protezione civile, ha illustrato il piano operativo di evacuazione predisposto per fronteggiare situazioni di emergenza connesse alla bonifica. Tutte le abitazioni e attività situate nell'arco di 352 metri dall'ordigno dovranno essere evacuate per garantire la massima sicurezza e gli evacuati saranno circa 1.200. Un centro d’accoglienza sarà allestito all’istituto d’istruzione superiore “Enzo Ferrari”, in via Rosa Jemma.

Inevitabili alcuni disagi. Tra questi, lo stop alla circolazione ferroviaria interessante la tratta Pontecagnano Faiano - Battipaglia, dalle ore 8 fino alle ore 20 del 1 ottobre.

I treni regionali percorrenti la suddetta tratta subiranno cancellazioni parziali o totali. Partono i servizi sostitutivi: è stato per l’occasione approntato un programma dettagliato di corse in autobus, al fine di garantire i collegamenti con le stazioni interessate dalle variazioni dei treni coinvolti.

Gli autobus effettueranno la fermata nei seguenti punti nei vari centri urbani della zona:

Battipaglia: palina fermata autobus Piazza Farina presso stazione FS;

Montecorvino: Piazzale antistante stazione;

Pontecagnano: palina Busitalia Via Torino – Piazzale antistante stazione;

Salerno: Piazza Vittorio Veneto (piazzale stazione FS).

Da Trenitalia fanno intanto sapere che, data la circostanza straordinaria, i canali di vendita e web del Gruppo FS saranno provvisoriamente aggiornati con la nuova offerta. (g.f.)