Cammarano: "Ospedale di Roccadaspide, si riapra il reparto di Lungodegenza" Il presidente della commissione Aree interne: “Inviata richiesta ai direttori Sosto e Postiglione"

“Da oltre due anni il reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Roccadaspide è chiuso. Questa situazione sta aggravando notevolmente la pressione sul reparto di Medicina e generando un grave sovraffollamento ed enormi difficoltà nella gestione dei ricoveri. Le dimissioni dei pazienti che necessitano di lungodegenza risultano particolarmente complesse, rallentando il turnover dei posti letto e creando ulteriori criticità nel Pronto Soccorso. Questa mattina ho scritto al direttore generale dell’Asl di Salerno, Gennaro Sosto, e al Direttore generale della DG Tutela della Salute, Antonio Postiglione, chiedendo l’immediata riattivazione del reparto, come previsto nel nuovo atto aziendale dell’Asl di Salerno”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano.

“Il reparto è essenziale per la gestione dei pazienti cronici e post-acuti e per garantire un migliore standard assistenziale, riducendo i disagi per l’utenza e gli operatori sanitari. Siamo pronti a collaborare a soluzioni che assicurino il pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, a tutela del diritto alla salute di migliaia di cittadini delle nostre aree interne”.