Fonderie Pisano, Fdi Baronissi: "I Comuni si attivino per tutelare la salute" Il partito della Meloni sostiene anche la proposta di avviare una class action collettiva

In seguito alla storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per non aver garantito il diritto alla vita privata e alla salute dei cittadini esposti all’inquinamento delle Fonderie Pisano, Fratelli d’Italia Baronissi esprime pieno sostegno e chiede azioni concrete per garantire il diritto alla salute dell’intero territorio.

“La sentenza riconosce una verità che i cittadini di Salerno, Pellezzano e Baronissi denunciano da anni. Ora è necessario che i Comuni della Valle dell’Irno si attivino senza indugi per richiedere uno screening sanitario sui cittadini residenti, al fine di verificare le eventuali alterazioni nel sangue causate dall’esposizione all’inquinamento”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Baronissi, Antonio Siniscalco.

Fratelli d’Italia Baronissi sostiene inoltre la proposta di avviare una class action collettiva, per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti dai cittadini in questi anni di esposizione all’inquinamento delle Fonderie Pisano.

“Le istituzioni locali hanno il dovere morale e legale di tutelare la salute pubblica. Fratelli d’Italia Baronissi è pronta a sostenere ogni azione concreta in questa direzione, senza esitazioni”, conclude Siniscalco.