Padula, un’estate tra arte, musica e tradizione: grandi nomi e appuntamenti Protagonisti artisti di rilievo nazionale, eventi storici e appuntamenti culturali

Padula, grazie all’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Michela Cimino, e a tutte le realtà associative del posto, si prepara a vivere un'estate ricca di appuntamenti, tra cultura, tradizione e spettacolo, che vedrà protagonisti artisti di rilievo nazionale, eventi storici e appuntamenti culturali. Il cartellone estivo 2025 si apre il 27 luglio con la 13esima edizione del Concorso di Pittura Estemporanea "Scorci di Padula", promosso dallo storico Circolo Sociale Carlo Alberto 1886: un invito a scoprire il centro storico attraverso lo sguardo creativo di decine di artisti, con premiazione in Piazza Umberto I alle ore 19:30. Nella stessa serata, il Forum dei Giovani dà il via alla seconda edizione di “Aperi Sunset” nella suggestiva località di Santa Croce, con musica e convivialità al tramonto.

Il 30 luglio si alza il sipario su "Mare Nostrum", progetto culturale condiviso tra la Direzione Regionale Musei Campania e il Comune di Padula, che apre con due mostre fotografiche d’impatto: Hommage a Roland Petit, a cura di Asmed, e Corpi fluidi, confini liquidi di Gianpiero Scafuri, allestite negli spazi della Certosa di San Lorenzo fino al 2 agosto. Sempre il 30 luglio, nella Biblioteca comunale "Erminia Romano", si terrà “Merenda con tela”, laboratorio artistico curato dal Forum dei Giovani, dalle 16:30 alle 19:00.

Il primo agosto, oltre alla festività religiosa in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori con processione, Santa Messa e concerto dei Remember 90, torna il grande spettacolo con Mare Nostrum: alle 21:30, nella suggestiva cornice della Certosa, andrà in scena lo spettacolo di danza contemporanea What Do You See, or Not, con ingresso gratuito.

Il 2 agosto spazio alla musica giovane con la 13ª edizione del Padula Mob Festival, che vedrà la partecipazione dell’artista La Niña, nome in ascesa della scena musicale italiana. Il 3 agosto si celebra invece la grande canzone d’autore con un tributo a Lucio Battisti in Piazza Umberto I.

Dal 4 al 6 agosto l’appuntamento è con la tradizione gastronomica e musicale delle Notti di mezza estate, a cura dell’Associazione “L’Aquilone” nella Piazzetta Sant’Alfonso, mentre l’8, 9 e 10 agosto torna l’attesissima rievocazione storica Padula in festa per Carlo V, con la celebre “frittata delle mille uova”, spettacoli, degustazioni e cortei in costume nella Certosa.

La festa continua l’11, 12 e 13 agosto con l’evento “E la Festa continua”, animato da musica e piatti tipici a cura dell’associazione “La Ginestra”. Il 15 agosto si celebra la Beata Vergine Maria Assunta con funzioni religiose e, in serata, il coinvolgente spettacolo musicale Dance Tarantella in Piazza Annunziata.

Il 16 agosto segna due eventi molto attesi: la tradizionale Fiera del Tumusso al mattino e, la sera, lo spettacolo Meglio Stasera con il celebre Stefano De Martino, presso la Certosa di San Lorenzo. Il 17 agosto sarà la volta del Torneo di Scacchi, organizzato dall'A.S.D. Padula Scacchi nel Chiostro di Sant’Agostino, sede comunale.

Gran finale musicale con i grandi nomi del Certosa Village: il 23 agosto concerto doppio con Gaia e Fabio Rovazzi, il 25 agosto lo spettacolo musicale SereNata a Napoli con Serena Rossi, e il 30 agosto il Summer Tour di Sal Da Vinci con Stasera che Sera. Sempre il 30 agosto si svolgerà il Petrosino’s Day, con la celebrazione religiosa nella Chiesa SS. Annunziata e la conferenza stampa per la 22ª edizione del Premio Internazionale Joe Petrosino.

La chiusura dell’estate padulese è affidata alla spiritualità e al legame con il territorio: il 31 agosto, come da tradizione, si terrà la Festa del Monte Romito, con pellegrinaggio e celebrazione in onore della Beata Vergine.

L’Amministrazione Comunale di Padula invita cittadini e visitatori a vivere un’estate nel segno della cultura e della partecipazione.